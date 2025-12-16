В Екатеринбурге откроют ледовый городок с 24-метровой горкой и катком

Русская медная компания (РМК) 28 декабря откроет в Екатеринбурге зимний фестиваль «Энергия РМК.Зима», сообщили в пресс-службе компании. В спортивном квартале «Архангел Михаил» запустят двухуровневую горку высотой с девятиэтажный дом, ледовый городок и два катка.

Главной особенностью фестиваля станет уникальная в России двухуровневая горка высотой 24 и 17 метров, оборудованная тремя скатами и автоматическим подъемом тюбингов. Вход на горку будет платным, возможна предварительная резервация. Рядом с горкой расположится 20-метровая живая елка и каток площадью 4 тыс. кв. метров, вход на который будет бесплатным по будням до 17:00. Прокат коньков и катание в выходные дни будут платными.

Посетителей фестиваля ждет ледовый городок с горками, лабиринтами и игровой площадкой, а также сказочный лес с рождественской атмосферой. Для любителей экстремальных видов спорта будет организован спорткомплекс со спусками и зоной для сноу-фристайла, доступ к которому будет бесплатным.

Каждые выходные в спортивном квартале будут проходить детские праздники, мастер-классы и спортивные соревнования. На территории будут работать фудтраки и теплые павильоны с питанием.

В целях безопасности на входе будет организован контроль с использованием металлодетекторов, пронос еды, напитков и домашних животных запрещен. Первый вход будет с улицы Репина, второй – за ТРЦ «Мега». Планируется, что фестиваль будет работать до конца зимнего сезона.

Полина Бабинцева