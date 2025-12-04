Лед для строительства рок-городка в Историческом сквере привезут из ХМАО

Лед для строительства новогодней площадки в Историческом сквере Екатеринбурга завезут из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра), об этом «Ъ-Урал» сообщили в мэрии. Причиной такого решения стала теплая погода, из-за которой на водоемах Свердловской области не успел образоваться лед нужной толщины.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Открытие ледового городка состоится 30 декабря. Его темой в этом году стало 40-летие Свердловского рок-клуба. В Историческом сквере помимо традиционных объектов установят фигуры снеговиков с балалайкой, контрабасом, клавитарой и аккордеоном, а также несколько больших снеговиков-рокеров.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что из-за теплой погоды в Екатеринбурге перенесли открытие главного катка на площади 1905 года. Вместо 12 декабря он заработает 19 декабря. При этом торжественная церемония открытия катка состоится в январе, добавили в мэрии.

Полина Бабинцева