Главные новости за 16 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Суд возобновил спор о сносе недостроенного особняка на берегу Усмани у базы отдыха «Смена» в Воронеже. Дело было направлено на новое рассмотрение. В конце апреля региональный арбитраж удовлетворил иск администрации города, признав объект самовольной постройкой и обязав собственницу участка Ирину Фомину в течение 30 дней снести его. Однако предпринимательница обжаловала решение в апелляции и на время добилась приостановки производства по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Белгородский «Еврострой» Эдгара Херимяна включили в реестр недобросовестных поставщиков. Решение приняло управление ФАС по Воронежской области из-за неисполнения компанией обязательств по госконтракту на капремонт школы в Новохоперском районе. «Еврострою» предстояло до 30 сентября 2025 года отремонтировать двухэтажное и трехэтажное здания, но к концу ноября 2025 года готовность объекта составляла лишь около 85%.

Экс-замначальника структуры Росприроднадзора осудили за получение взятки в особо крупном размере в Липецке. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Денисе Прасолове. Бывшего чиновника приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишили права занимать должности на госслужбе на пять лет, а также конфисковали у него сумму взятки.

Бывший советник курского губернатора и военный блогер Роман Алехин (признан иноагентом) оспаривает статус иностранного агента. Он подал соответствующий иск в Промышленный районный суд Курска. В реестр экс-советника главы региона внесли в середине сентября. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой блогер, по утверждению авторов ролика, обсуждает схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам специальной военной операции.

Умер экс-мэр Орла и директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» имени И. С. Тургенева Сергей Ступин. Он скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Губернатор Орловской области отметил, что музей-заповедник при руководстве господина Ступина «не просто преобразился, он получил международную славу и признание».

Тамбовская облдума изменит методику распределения мандатов. Согласно проекту изменений, в закон добавят норму, гарантирующую перед распределением всех депутатских кресел получение как минимум одного мандата всем преодолевшим пятипроцентный барьер.

Егор Якимов