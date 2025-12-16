Суд возобновил спор о сносе особняка на берегу Усмани в Воронеже

Арбитражный суд Центрального округа отменил определение суда апелляционной инстанции, приостановившее производство по делу о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа, и направил дело на новое рассмотрение. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк у реки Усманка рядом с турбазой «Смена»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Особняк у реки Усманка рядом с турбазой «Смена»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Мэрия Воронежа инициировала разбирательство в августе 2023 года. Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м, построенное на 82%. Оно расположено на участке на 6 тыс. кв. м в собственности индивидуальной предпринимательницы Ирины Фоминой. В конце апреля региональный арбитраж удовлетворил иск администрации города, признав объект самовольной постройкой и обязав госпожу Фомину в течение 30 дней снести его.

Предпринимательница обжаловала решение в Девятнадцатом апелляционном суде. В конце октября она добилась проведения экспертизы и приостановки производства по делу. Экспертам было разрешено дать ответы на вопросы, касающиеся мер, предотвращающих затопление или подтопление объекта недвижимости. Также они были должны оценить, были ли предприняты соответствующие меры при возведении и эксплуатации объекта, располагает ли он необходимыми и достаточными средствами инженерной защиты, а также возможно ли привести здание в соответствие с установленными требованиями, если меры оказались недостаточными. Воронежские власти подали жалобу на приостановку производства по делу в кассационную инстанцию.

Кроме того, в феврале с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к ИП Фоминой в региональный арбитраж обратилось министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство утверждает, что во время строительных работ на участке, принадлежащем воронежской предпринимательнице, был причинен ущерб заливному лугу. Процесс еще идет, следующее заседание по нему назначено на 27 января.

В апреле прокуратура Воронежской области направила в Железнодорожный райсуд облцентра уголовное дело в отношении госпожи Фоминой и Ивана Попенкова об уничтожении заливного луга на площади 25 га. Их судят по обвинению в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). По данным Rusprofile, Иван Попенков (в прошлом совладелец ООО «Энергосбыт» и руководитель воронежского регоператора ООО «Вега») также обвиняется в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч.1 ст. 303 УК РФ).

Ирина Фомина и Иван Попенков сегодня не ответили на звонки «Ъ-Черноземье».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье» «Старый луг лучше новых двух».

Егор Якимов