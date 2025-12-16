Умер экс-мэр Орла Сергей Ступин

Экс-мэр Орла и директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» им. И. С. Тургенева Сергей Ступин скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ступин, 2012 год

Фото: пресс-служба Сергей Ступин, 2012 год

Фото: пресс-служба

Сергей Ступин родился в 1965 году в Орле. В 1988 году он окончил Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова. Его профессиональная деятельность началась в орловской больнице им. Н. А. Семашко, в гастроэнтерологическом отделении, где он совмещал практику с работой в бригаде скорой помощи и преподаванием в Орловском медицинском училище. В 1995 году господин Ступин сменил сферу деятельности, возглавив телекомпанию «Орелинформ». В 1997-м стал директором ООО «Фирма "Новое предложение"», специализировавшейся на рекламе и PR-услугах. В марте 2011 года он был избран в Орловский городской Совет народных депутатов. 31 января 2012-го Ступин стал мэром Орла, заняв одновременно пост председателя горсовета. 7 октября 2019-го был назначен на должность руководителя государственного мемориального и природного музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Господин Клычков в связи с кончиной Сергея Ступина выразил соболезнования его родным и близким. Он отметил, что музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» при руководстве господина Ступина «не просто преобразился, он получил международную славу и признание».

Кабира Гасанова