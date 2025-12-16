Бывший советник курского губернатора оспаривает статус иноагента

В Промышленный районный суд Курска поступило административное исковое заявление экс-советника губернатора и военного блогера Романа Алехина (признан иноагентом) к Министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении его в реестр иностранных агентов. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, беседа по делу назначена на 23 декабря.

Роман Алехин (иноагент, слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Алехин (признан иноагентом) был внесен в реестр иностранных агентов в середине сентября. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой блогер, по утверждению авторов ролика, обсуждает схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам специальной военной операции. После этого в правоохранительных органах сообщили о проверке, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

До подачи иска к Министерству юстиции Роман Алехин (признан иноагентом) был оштрафован на 3 тыс. руб. за распространение персональных данных и неисполнение требований Роскомнадзора об их

Летом прошлого года Романа Алехина (признан иноагентом) назначили советником на тот момент губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В декабре господин Смирнов покинул пост, а в апреле этого года был арестован по делу о хищении бюджетных средств при строительстве линий обороны на границе с Украиной.

Владимир Зоркий