Экс-замначальника черноземного Росприроднадзора осудили за взятку в Липецке

Суд признал бывшего замруководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора (ЦЧР) виновным в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Экс-госслужащего приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишили права занимать должности на госслужбе на пять лет, а также конфисковали у него сумму взятки. Также его лишили чина «госсоветник РФ третьего класса». Об этом сообщили в СКР по Липецкой области. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Денисе Прасолове.

Суд установил, что с августа по сентябрь 2024 года замруководителя ЦЧР получил от представителя бюджетного учреждения взятку в размере 200 тыс. руб. За это он пообещал поспособствовать утверждению совместного плана мероприятий на подконтрольных организации объектах, выдаче госзаданий на отбор лабораторных анализов, подписанию актов о выполнении работ и лояльность при проверках.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками управления ФСБ России по Липецкой области. С октября 2024-го Денис Прасолов находился под домашним арестом — тогда же оперативники провели обыски на его месте работы.

По данным ЦЧР, Денису Прасолову 45 лет. В ведомстве он работал с 2014 года: начинал как начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, правового, кадрового и хозяйственного обеспечения. С 2015 по 2019 год являлся заместителем начальника управления Росприроднадзора по Липецкой области. С марта по октябрь 2019 года исполнял обязанности начальника регионального ведомства. С октября того же года работал в нынешней должности.

Егор Якимов, Сергей Толмачев