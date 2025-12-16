Тамбовская облдума изменит методику распределения мандатов

На заседании профильного комитета Тамбовской областной думы в пятницу, 12 декабря, рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональное избирательное законодательство, сообщили в местном избиркоме. Согласно проекту изменений, в закон добавят норму, гарантирующую перед распределением всех депутатских кресел получение как минимум одного мандата всем преодолевшим пятипроцентный барьер.

Комитет рекомендовал думе принять изменения на следующем заседании в пятницу, 19 декабря. После принятия проекта поправок будут исключены конфликтные случаи, допускавшиеся ранее. Согласно ныне действующему порядку, мандаты распределяются по методу делителей: голоса, полученные каждой партией, последовательно делят на ряд целых чисел, и за каждый из 25 самых крупных результатов деления партии положен мандат. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в 2021 году после выборов в Тамбовскую облдуму ЛДПР осталась без места, так как ее частные были недостаточно крупными. Но поскольку за прохождение барьера 5% партии полагалось как минимум одно депутатское кресло, избирком передал ей один из четырех мандатов КПРФ, у которой был последний наиболее крупный результат деления голосов.

Коммунисты обжаловали это решение в суде. Они считали, что при распределении избирком обязан был сначала передать ЛДПР мандат, а после распределять оставшиеся между партиями. В таком случае, по мнению КПРФ, партия должна была получить одно из 17 кресел «Единой России» (ЕР).

Впрочем, суд подтвердил правильность подсчетов избиркома.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по решению избиркома, в 2021 году ЕР получила в тамбовской облдуме 17 мест (57,91% голосов), КПРФ и «Родина» по три (15,63% и 12,68% голосов соответственно), а «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР по одному (6,59% и 5,27%). В голосовании по 25 одномандатным округам победили кандидаты от ЕР.

