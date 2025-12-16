Главные новости за 16 декабря. Ростов-на-Дону и область

Городская дума Ростова-на-Дону единогласно внесла поправки в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно принятому решению, доходная и расходная части бюджета будут сокращены на 17,4 млрд руб.

С начала 2025 года в Ростовской области совершили свыше девяти тысяч преступлений. За этот же период в суд направили более 5,5 тыс. уголовных дел, фигурантами которых стали почти шесть тысяч человек.

Жители Ростова-на-Дону будут платить больше за коммунальные услуги с 1 января 2026 года. Департамент экономики города объявил о повышении тарифов, ссылаясь на новые предельные индексы роста платы за ЖКУ, которые губернатор Юрий Слюсарь утвердил распоряжением от 12 декабря 2025 года.

Дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, которого подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), передали в суд. Завышение объема бюджетных ассигнований оценили в 2,1 млн руб.

Задержанному в Ростове бывшему полковнику ФСБ вынесли приговор. Сергея Ечкалова признали виновным в вымогательстве (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и принуждении к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

За год в Ростовской области следователи возбудили семь уголовных дел о терактах. Большая часть фигурантов по этим делам — молодые люди до 25 лет.