В Ростове-на-Дону подорожают коммунальные услуги с января 2026 года
Жители Ростова-на-Дону будут платить больше за коммунальные услуги с 1 января 2026 года. Департамент экономики города объявил о повышении тарифов, ссылаясь на новые предельные индексы роста платы за ЖКУ, которые губернатор Юрий Слюсарь утвердил распоряжением от 12 декабря 2025 года.
По информации ведомства, увеличение стоимости произойдет в два этапа. В период с января по сентябрь 2026 года тарифы поднимутся на 1,7% относительно декабрьского уровня 2025 года. Максимальное подорожание ждет жителей в четвертом квартале — с октября по декабрь ставки увеличатся на 11% по сравнению с январскими показателями.
«Незначительное повышение в первые девять месяцев объясняется увеличением ставки НДС с начала 2026 года. Индексы применяются при условии сохранения неизменного набора и объема потребляемых услуг»,— отметили в департаменте экономики Ростова.
Городские власти провели выборочную проверку квитанций за ноябрь и установили, что предельный индекс второго полугодия 2025 года в размере 11,6% соблюден. Однако выявились неточности в расчетах за электроэнергию для общедомовых нужд из-за неприменения новых нормативов. Корректировка этих начислений пройдет в декабре.
За соблюдением предельных индексов следит Государственная жилищная инспекция Ростовской области. Превышение устанавливается на основании платежных документов граждан.