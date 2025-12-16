За год в Ростовской области следователи возбудили семь уголовных дел о терактах
По итогам 11 месяцев 2025 года следователи в Ростовской области возбудили семь уголовных дел о терактах. Об этом сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальник ГСУ Юлия Одноралова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Большая часть фигурантов по этим делам — молодые люди до 25 лет.
По словам Юлии Однораловой, все они стали жертвами мошенников или идеологических манипуляций. Также одним из мотивов для совершения терактов послужило желание заработать.
В настоящее время в суд направлено уголовное дело в отношении трех соучастников. Злоумышленники, следуя указаниям кураторов с территории Украины, подожгли несколько трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону.