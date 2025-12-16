Дело бывшего главы Цимлянска передали в суд

Дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, которого подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), передали в суд. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения

Как ранее писал «Ъ-Ростов», чиновника подозревают в том, что в ноябре 2023 года он утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат. Завышение объема бюджетных ассигнований оценили в 2,1 млн руб.

Павлу Разумовскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура также предъявила исковое заявление о возмещении причиненного ущерба.

Константин Соловьев