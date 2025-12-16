Задержанному в Ростове бывшему полковнику ФСБ вынесли приговор

Преображенский районный суд в Москве вынес приговор бывшему руководителю службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский», полковнику ФСБ в отставке Сергею Ечкалову. Его признали виновным в вымогательстве (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и принуждении к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ), пишет «Ъ».

Уголовное дело в отношении отставного полковника возбудили в начале 2021 года. Фигурант после объявления в розыск был задержан в ноябре 2022 года в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, в доме матери бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко.

По версии обвинения, Сергей Ечкалов вошел в созданную в 2019 году бенефициарами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и его партнером Аркадием Чебановым (оба находятся в международном розыске) преступную группу, которая занималась вымогательством имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Суд согласился с наказанием, которого требовала прокуратура, и приговорил подсудимого к 16 годам колонии и штрафу в размере 1,9 млн руб.

