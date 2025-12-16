В Екатеринбурге начали судить ранее сбежавших из СИЗО осужденных

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в реестр террористов и экстремистов), которые в сентябре сбежали из СИЗО, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст.313 УК РФ (побег из-под стражи) и п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По версии следствия, в сентябре Корюков и Черепанов, воспользовавшись отмычкой, смогли сбежать из СИЗО-1 в центре Екатеринбурга. После чего они некоторое время скрывались в одном из СНТ около Чусовского тракта. Там они незаконно проникли в дом, где украли вещи: куртки, штаны, очки и т.д. По данным суда, они похитили имущество на сумму более 7 тыс. руб.

Напомним, Центральный окружной военный суд в октябре 2024 года признал виновными 24-летних Ивана Корюкова и Александра Черепанова за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского района в интересах «Легиона Свободы России» (запрещена в России, признана террористической) за 40 тыс. руб. Суд назначил Александру Черепанову семь лет, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев колонии.

После побега Александр Черепанов был задержан 8 сентября — в 14 км от СИЗО. Ивана Корюкова задержали вечером 15 сентября. В операции по его поиску принимали участие сотрудники ГУФСИН, МВД, ФСБ и отряда специального назначения.

Ранее к ним были поданы исковые заявления о взыскании с них затрат на поимку.

Артем Путилов