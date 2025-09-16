Террористов вернули в изолятор

Вечером 15 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге второго беглеца из СИЗО №1 Ивана Корюкова, ранее осужденного за подготовку к теракту. Его подельник Александр Черепанов был задержан неделей ранее. За групповой побег им грозит до пяти лет лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков после задержания за побег из СИЗО №1

Фото: ГУФСИН России по Свердловской Области Иван Корюков после задержания за побег из СИЗО №1

Фото: ГУФСИН России по Свердловской Области

Групповой побег из СИЗО №1 в Екатеринбурге был совершен 1 сентября. В нем участвовали Иван Корюков и Александр Черепанов, осужденные в октябре 2024 года за покушение на террористический акт (ст. 30 ч. 3, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ).

Центральный окружной военный суд в октябре 2024 года признал виновными 24-летних Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов) за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского района в интересах «Легиона Свободы России» (запрещена в России, признана террористической) за 40 тыс. руб. Суд назначил Александру Черепанову семь лет, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев с ограничением свободы на один год.

Источник «Ъ-Урал» рассказал, что по предварительным данным у беглецов оказался ключ от камеры, с помощью которого они открыли дверь, а затем предположительно через чердак они перебрались на крышу соседнего здания — госпиталя МВД. Затем они перелезли на крышу Екатеринбургской епархии и на веревке спустились на территорию Ивановского кладбища.

Позже Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области опубликовал видеозапись, на которой видно, как осужденные в спортивной одежде бегут через соседнюю парковку.

ГУФСИН официально признало побег осужденных и опубликовало ориентировки на преступников спустя двое суток. За информацию о беглецах было обещано вознаграждение.

Ивана Корюкова и Александра Черепанова искали по садам и дачам в Екатеринбурге и его окрестностях. По данным «Ъ-Урал», вскоре недалеко от СНТ «Хрустальный» нашли палатку и вещи, которые, предположительно, могли им принадлежать. Дачников и садоводов тогда предупредили о том, что беглецы представляют опасность.

Александр Черепанов был задержан 8 сентября — в 14 км от СИЗО. В ГУФСИН не стали раскрывать обстоятельства его поимки, лишь отметив, что сопротивления он не оказал.

Вечером 15 сентября, по данным «Ъ-Урал», в районе Уктуса был задержан Иван Корюков. В операции по его поиску принимали участие сотрудники ГУФСИН, МВД, ФСБ и отряда специального назначения «Россы». Как сообщили «Ъ-Урал» в ГУФСИН, Иван Корюков был найден при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении.

За групповой побег (ч. 2 ст. 313 УК) осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.

«Итоговое наказание будет назначено по совокупности приговоров — к сроку по делу о побеге будет полностью или частично присоединен срок по основному приговору за терроризм»,— пояснил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.

В связи с побегом в СИЗО №1 была организована проверка, а 11 сентября стало известно, что начальник следственного изолятора Алексей Киселев ушел на пенсию.

Артем Путилов