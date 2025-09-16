Террористов вернули в изолятор
В Екатеринбурге задержали последнего беглеца из СИЗО №1
Вечером 15 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге второго беглеца из СИЗО №1 Ивана Корюкова, ранее осужденного за подготовку к теракту. Его подельник Александр Черепанов был задержан неделей ранее. За групповой побег им грозит до пяти лет лишения свободы.
Иван Корюков после задержания за побег из СИЗО №1
Фото: ГУФСИН России по Свердловской Области
Групповой побег из СИЗО №1 в Екатеринбурге был совершен 1 сентября. В нем участвовали Иван Корюков и Александр Черепанов, осужденные в октябре 2024 года за покушение на террористический акт (ст. 30 ч. 3, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ).
Центральный окружной военный суд в октябре 2024 года признал виновными 24-летних Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов) за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского района в интересах «Легиона Свободы России» (запрещена в России, признана террористической) за 40 тыс. руб. Суд назначил Александру Черепанову семь лет, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев с ограничением свободы на один год.
Источник «Ъ-Урал» рассказал, что по предварительным данным у беглецов оказался ключ от камеры, с помощью которого они открыли дверь, а затем предположительно через чердак они перебрались на крышу соседнего здания — госпиталя МВД. Затем они перелезли на крышу Екатеринбургской епархии и на веревке спустились на территорию Ивановского кладбища.
Позже Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области опубликовал видеозапись, на которой видно, как осужденные в спортивной одежде бегут через соседнюю парковку.
ГУФСИН официально признало побег осужденных и опубликовало ориентировки на преступников спустя двое суток. За информацию о беглецах было обещано вознаграждение.
Ивана Корюкова и Александра Черепанова искали по садам и дачам в Екатеринбурге и его окрестностях. По данным «Ъ-Урал», вскоре недалеко от СНТ «Хрустальный» нашли палатку и вещи, которые, предположительно, могли им принадлежать. Дачников и садоводов тогда предупредили о том, что беглецы представляют опасность.
Александр Черепанов был задержан 8 сентября — в 14 км от СИЗО. В ГУФСИН не стали раскрывать обстоятельства его поимки, лишь отметив, что сопротивления он не оказал.
Вечером 15 сентября, по данным «Ъ-Урал», в районе Уктуса был задержан Иван Корюков. В операции по его поиску принимали участие сотрудники ГУФСИН, МВД, ФСБ и отряда специального назначения «Россы». Как сообщили «Ъ-Урал» в ГУФСИН, Иван Корюков был найден при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении.
За групповой побег (ч. 2 ст. 313 УК) осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.
«Итоговое наказание будет назначено по совокупности приговоров — к сроку по делу о побеге будет полностью или частично присоединен срок по основному приговору за терроризм»,— пояснил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.
В связи с побегом в СИЗО №1 была организована проверка, а 11 сентября стало известно, что начальник следственного изолятора Алексей Киселев ушел на пенсию.