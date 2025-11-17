Сбежавшим из СИЗО Екатеринбурга предъявили иски на 727 тыс. рублей

К Александру Черепанову и Ивану Корюкову (внесены в список террористов и экстремистов), сбежавшим из СИЗО-1 Екатеринбурга в сентябре, предъявили иски о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму более 727 тыс. руб., сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Нижнесергинского районного суда.

«Нижнесергинским районным судом Свердловской области приняты к производству восемь исковых заявлений», — сообщили в пресс-службе. Заявления к осужденным подали ГУФСИН, СИЗО-5, СИЗО-4, СИЗО-2, СИЗО-1, колония-поселение № 45, исправительные колонии №6 и №10.

Напомним, 24-летние Александр Черепанов и Иван Корюков сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге 1 сентября. В октябре 2024 года они были осуждены за попытку поджога военкомата. Совершить побег они смогли благодаря проволоке: Александр Черепанов первым вскрыл проволокой люк в двери камеры, а позже — саму дверь. Затем он помог выбраться Ивану Корюкову. После этого они прошли в прогулочный дворик, взломали другую дверь, поднялись на крышу здания и ушли с территории СИЗО-1.

Первым задержали Александра Черепанова 8 сентября в 14 км от СИЗО. Ивана Корюкова задержали 15 сентября на Уктусе. За групповой побег осужденным грозит до пяти лет лишения свободы. Дата судебного заседания будет назначена после подготовки дел к судебному разбирательству.

Артем Путилов