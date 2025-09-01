Из СИЗО Екатеринбурга сбежали двое осужденных за покушение на теракт

Из следственного изолятора №1 (СИЗО) в центре Екатеринбурга сбежали двое осужденных по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). Как сообщил портал Е1, сбежавшие — 24-летние Александр Ч. из города Нижние Серги и Иван К. из Кировграда.

По данным издания, молодых людей задержали в мае 2023 года у военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. У них нашли канистру с пятью литрами бензина. По данным следствия, они планировали поджечь здание. В октябре прошлого года Центральный окружной военный суд вынес им приговор: Александру Ч. назначили семь лет колонии, Ивану К. — десять лет и шесть месяцев.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области не опровергли и не подтвердили информацию о побеге. В других правоохранительных органах рекомендовали узнавать информацию у представителей ГУФСИН. В социальных сетях стали публиковать ориентировки на якобы сбежавших осужденных, но официальной информации пока нет.

Алексей Буров