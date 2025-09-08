Одного из сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге задержали

Осужденного за поджог военкомата Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов), который совершил побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге, задержали сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Задержать Черепанова удалось 8 сентября в 00:45, сопротивления он не оказал.

Продолжаются поиски второго беглеца — осужденного за то же преступление 24-летнего Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов), который сбежал вместе с Черепановым. По данным ГУФСИН, он может скрываться на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах.

24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов сбежали из изолятора 1 сентября, они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). Согласно последним данным, сбежавшие были одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги и спортивные кроссовки.

Ирина Пичурина