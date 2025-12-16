Главные новости к утру 16 декабря
Евросоюз намерен создать на Украине многонациональные вооруженные силы. Об этом указано в совместном заявлении руководителей стран Европы по итогам переговоров в Берлине. Вместе с тем ЕС настаивает на том, чтобы Украина смогла поддерживать численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тыс. человек в мирное время.
В ближайшие выходные в Майами состоятся переговоры рабочих групп США и Украины с участием военных, сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Этого же хотят и простые россияне, убежден президент. Дональд Трамп добавил, что недавно беседовал с господином Путиным, но не привел никаких подробностей того разговора.
Правительство планирует с 2026 года ввести круглогодичный запрет на добычу криптовалюты на юге Бурятии и Забайкальского края.
«Коалиция желающих» подготовила план размещения войск на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Минпромторг России предложил с 1 июня 2026 года расширить систему обязательной маркировки «Честный знак» на новые категории товаров, включая презервативы.
В Госдуме обнаружились «платные» мероприятия: заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сообщила о случаях «продажи» права на участие в круглых столах.