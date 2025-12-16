Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку на презервативы

Минпромторг России предложил с 1 июня 2026 года расширить систему обязательной маркировки «Честный знак» на новые категории товаров, включая презервативы. Проект постановления опубликован на портале нормативных актов.

Согласно документу, маркировку также планируется ввести для имплантатов для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтической дыхательной аппаратуры, инкубаторов для новорожденных, шприцев, инфузионных систем, медицинских салфеток, пробирок и одноразовых масок. Участникам оборота этой продукции будет необходимо маркировать упаковку.

Кроме того, для некоторых уже маркируемых изделий, таких как очистители воздуха, коронарные стенты и компьютерные томографы, ведомство предлагает уточнить коды классификатора продукции, указано в документе.

Эксперимент по маркировке презервативов, шприцев и других указанных изделий стартовал в сентябре 2024 года. Однако в августе его продлили до февраля 2026 года, а осенью Минпромторг предложил новое продление — уже до августа 2026 года.