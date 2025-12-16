Стармер: «коалиция желающих» подготовила план размещения войск на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что представители «коалиции желающих» завершили разработку планов, включающих возможность размещения сухопутных сил на территории Украины в случае прекращения огня. Об этом он заявил, когда отвечал на вопросы британских депутатов.

Политик отметил, что представители коалиции провели политические консультации с лидерами стран и поручили военным ведомствам разработать планы как для обороны в воздухе, на море и на суше, так и для наращивания собственных военных возможностей Украины. «У нас теперь есть военные планы в каждой из этих областей которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше»,— сказал господин Стармер (цитата по «РИА Новости»).

До этого в российском МИДе исключили размещение войск «коалиции желающих» на Украине. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что это подорвет смысл мирного соглашения с Украиной.