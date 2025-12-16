Суета вокруг стола

Заместитель руководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сообщила 15 декабря о случаях «продажи» права на участие в круглых столах в Госдуме. Одно из таких мероприятий, по ее данным, прошло в конце ноября. Депутат планирует разобраться в этой «безнравственной» ситуации вместе с думской комиссией по регламенту. Организаторы упомянутого круглого стола заверили “Ъ”, что провели его «в рамках предусмотренного законом взаимодействия Госдумы с гражданами и общественными объединениями».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сардана Авксентьева обескуражена информацией о том, что право участия в некоторых думских мероприятиях продается и покупается

Как рассказала Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале, речь идет об ассоциации World Entrepreneurs Alliance (WEA), которая 28 ноября проводила в Думе круглый стол по предпринимательству. В декабре она планирует аналогичное мероприятие по здравоохранению, а в январе — по психологии. Депутат пояснила “Ъ”, что о продаже права на участие в этих круглых столах она узнала в одном из рабочих чатов, где общается с профессиональными психологами по вопросу регулирования их деятельности. В сообщении приводился прейскурант: вступление в ассоциацию «с правом на спикерство» (обязательное условие для участия в круглом столе в Думе) — 70 тыс. руб., без права спикерства — 50 тыс. руб., «участие вокруг стола» — 35 тыс. руб.

«Безнравственно и неэтично собирать с людей деньги за возможность высказать свое мнение в парламенте,— подчеркнула госпожа Авксентьева.— Выставлены цены за столом с речью, за столом молча и даже "вокруг стола" — как шутят мои подписчики, "на столе и под столом"». Депутат собирается обратиться в комиссию Госдумы по регламенту, чтобы разобраться в ситуации.

Интернет-журнал PERSONO, где вышел отчет по итогам круглого стола 28 ноября, назвал инициатором мероприятия президента WEA Никиту Лобанова. В его биографии на сайте ассоциации указано, что предприниматель является помощником депутата Госдумы Андрея Свинцова (ЛДПР). Однако сам депутат сообщил “Ъ”, что с этой должности господин Лобанов давно уволен, потому что «никак в работе был не нужен». По данным WEA, Никита Лобанов также имеет благодарственные письма от депутатов Госдумы, единороссов Адама Делимханова и Евгения Федорова и от сенаторов Маргариты Павловой и Евгении Шумиловой.

Согласно публикациям в соцсетях, на ноябрьском круглом столе присутствовали эксперты ассоциации: «ученый и визионер, стоящая на стыке психологии, нейронауки и технологий» Наргиз Нойманн-Зандер, «женский ментор» Светлана Янченко и финансовый советник Вусал Исмаилов. При этом в одной из публикаций сообщалось, что мероприятие проводилось при поддержке депутата Евгения Федорова. В разговоре с “Ъ” единоросс подтвердил участие в круглом столе, но подчеркнул, что его туда просто «пригласили»: «Я всегда прихожу, когда меня приглашают на разные мероприятия». Он также сказал, что не знает, кто организовал круглый стол, «возможно, комитет (комитет Думы по международным делам, за которым закреплен зал, где проходило мероприятие.— “Ъ”)». В то же время в этом комитете “Ъ” заверили, что не имеют отношения к упомянутому круглому столу, а заявку на зал подавал лично Евгений Федоров.

Круглый стол 28 ноября был организован «в рамках предусмотренного законом взаимодействия Госдумы с гражданами и общественными объединениями», сообщили “Ъ” в WEA. «Ассоциация принимает денежные средства исключительно в виде членских взносов. Возможность спикерского участия для членов ассоциации реализуется на различных мероприятиях в объеме, предусмотренном условиями членства (1, 5 или 15 выступлений в год). Средства, полученные ассоциацией в качестве членских взносов, направляются исключительно на уставную деятельность, включая реализацию урбанистических проектов и гуманитарные инициативы»,— отмечается в ответе WEA на запрос “Ъ”.

В Думе существует определенный порядок подачи заявок на проведение круглых столов, парламентских слушаний и прочих мероприятий. Если это масштабное событие, которое проводит фракция или комитет, и для него необходим большой зал, то заявка подается на имя председателя Думы. В этом случае нижняя палата выступает официальным организатором, на ее сайте появляется анонс, приглашается пресса, а впоследствии публикуются фото и видео с мероприятия. Но депутаты могут организовывать свои встречи и в частном порядке: в этом случае они подают заявку в комитет, за которым закреплен тот или иной зал. Так было и с круглым столом 28 ноября.

Опрошенные “Ъ” председатели думских комитетов сообщили, что никогда не сталкивались с предложениями от представителей бизнеса заплатить за участие в круглом столе.

Ксения Веретенникова. Степан Мельчаков