Axios: США и Украина продолжат переговоры в Майами с участием военных

В ближайшие выходные в Майами состоятся переговоры рабочих групп США и Украины с участием военных, сообщило Axios со ссылкой на американского чиновника. Стороны будут «изучать карты» в рамках подготовки возможного мирного соглашения по Украине.

По итогам переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Берлине был зафиксирован прогресс в обсуждении гарантий безопасности, однако территориальный вопрос так и остался нерешенным. Вашингтон и Киев, по словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, добились «значительного прогресса» в ходе самых продолжительных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время ряд мировых СМИ, ссылаясь на источники, указывают на сложный характер диалога и отказ Киева принять ключевое предложение США по Донбассу. Главным итогом берлинских переговоров, в финале которых участвовали европейские лидеры, а также руководство ЕС и НАТО, стало признание ведущей роли США в мирном процессе. Дальнейшие перспективы урегулирования прояснятся после того, как достигнутые договоренности изучит Москва.

Подробности — в материале «Ъ» «Берлинские уговоры».