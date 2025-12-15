Евросоюз намерен создать на Украине многонациональные вооруженные силы

В случае нападения на Украину в будущем Евросоюз может задействовать многонациональные вооруженные силы. Об этом указано в совместном заявлении руководителей стран Европы по итогам переговоров в Берлине.

«Меры (безопасности в случае нападения на Украину.—“Ъ”) могут включать вооруженные силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия»,— уточняется в сообщении (цитата по ТАСС).

По итогам переговоров в Берлине по мирному соглашению Евросоюз и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО. По ней вооруженное нападение на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на всех из них. В таком случае государства-члены вправе оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженной силы.