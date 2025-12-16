Трамп заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Этого же хотят и простые россияне, убежден президент.

«Они (россияне.— "Ъ") хотят, чтобы это закончилось. Я на самом деле думаю, что президент Путин хочет, чтобы это закончилось. У нас были хорошие переговоры с Россией, и я думаю, что они хотели бы вернуться к более нормальной жизни»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Также господин Трамп сообщил, что недавно беседовал с Владимиром Путиным. Он не привел никаких подробностей того разговора.