Главные новости за 15 декабря. Кавказ

«Дагэнерго» полностью восстановила подачу электричества во всех пострадавших от непогоды районах Дагестана к 15 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ежегодно в Ставропольский край приезжают более 23 тыс. гастротуристов из разных регионов России. По результатам исследования «Винный гид России», которое проводилось при поддержке Минпрома, Минсельхоза и АНО «Российская система качества», 28 вин от семи производителей из Ставрополья были включены в винную карту страны.

Ставрополь вошел в число финалистов общенационального конкурса «Культурная столица-2027». Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

В третьем квартале 2025 года среднедушевой доход жителей Ставрополья составил 44,4 тыс. руб. в месяц. С этим показателем регион занял 81 строчку из 85 в общероссийском рейтинге.

В Кумторкалинском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в местной центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Республике Дагестан.

Производство рыбы в Северной Осетии достигло 7810 тонн за январь-ноябрь 2025 года. Этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2024 года на 20%.Сельхозпредприятия произвели 5230 тонн рыбы. Они увеличили выпуск на 43,9%. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели выдали 2580 тонн. Их рост составил 3,7%.

Первые зимние морозы ударили по Ставропольскому краю в минувшие выходные. Температуры опустились ниже минус 15 градусов. Губернатор Владимир Владимиров успокоил аграриев и жителей региона: озимые культуры не пострадали, снежный покров защитил всходы.