В Дагестане прокуратура выявила трудовые нарушения в районной больнице

В Кумторкалинском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в местной центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Республике Дагестан.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

В частности, проверка показала, что сотрудники медучреждения работали без обучения по охране труда и без прохождения предварительных медицинских осмотров. Кроме того, персоналу больницы не доплачивали за сверхурочную работу в увеличенном размере и не предоставляли дополнительное время отдыха в качестве компенсации, а отпускные выплачивались с нарушением сроков.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы об устранении нарушений. Правоохранители также возбудили дела об административных правонарушениях.

Константин Соловьев

