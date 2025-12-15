Морозы не навредили озимым на Ставрополье

Первые зимние морозы ударили по Ставропольскому краю в минувшие выходные. Температуры опустились ниже минус 15 градусов. Губернатор Владимир Владимиров успокоил аграриев и жителей региона: озимые культуры не пострадали, снежный покров защитил всходы. Он опубликовал эти данные в своих аккаунтах в соцсетях.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аграрии засеяли пшеницей, рапсом и ячменем почти 2 млн га. Всходы появились на 95% площадей. Почти все они в хорошем или удовлетворительном состоянии. Это создает надежный задел под урожай 2026 года. Ранее, в ноябре, сев озимых завершился успешно. Озимая пшеница отечественной селекции заняла 1,8 млн га. Теплая осень и дожди наполнили почву влагой.

Снегопады принесли пользу. Они укрыли посевы от суровых морозов. Температура достигала минус 21 градуса, но культуры выдержали. Специалисты министерства сельского хозяйства и Россельхозцентра мониторят поля. На 82% площадей всходы уже заметны. Природные условия остаются нормальными.

Власти поддерживают аграриев. С начала 2025 года в сельхозпредприятия направили 5,7 млрд руб. Большая часть средств уже дошла до хозяйств. Аграрии проверяют семена, запасаются горючим, удобрениями и ремонтируют технику. Подготовка к новому сезону идет полным ходом. В 2025 году господдержка охватила 40 направлений на 6,9 млрд руб.

Регион усиливает АПК. К 2036 году Ставрополье перейдет на отечественные семена. Производство сельхозпродукции вырастет на 11,3%. В 2025 году выделили 1 млрд руб. на мелиорацию. Ввели в оборот 103 тыс. га орошаемых земель. Планируют 14 новых проектов в 2026 году. Господдержка по программе «Развитие сельского хозяйства» составит 5,6 млрд руб.

Ранее стало известно, что Ставропольский край собрал по итогам 2025 года рекордный урожай свыше 10 млн тонн зернобобовых культур, обогнав более крупных соседей: Краснодарский край и Ростовскую область. Снег и морозы не подорвали планы ставропольских аграриев и на следующий год. Урожай обещает быть сильным.

Станислав Маслаков