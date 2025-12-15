Среднедушевой доход жителей Ставропольского края составил 44 тысячи рублей

В третьем квартале 2025 года среднедушевой доход жителей Ставрополья составил 44,4 тыс. руб. в месяц. С этим показателем регион занял 81 строчку из 85 в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соотношение доходов населения и стоимости потребительской корзины составляет 1,8. В то же время наблюдается положительная динамика: реальные доходы за год выросли на 4,7%.

Аналитики отмечают, что в соседней Карачаево-Черкесии среднедушевой доход населения еще меньше — 36,1 тыс. руб., а в Ингушетии —26,8 тыс. руб.

Самый высокий среднедушевой доход населения зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 171,9 тыс. руб.

Наталья Белоштейн