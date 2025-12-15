Северная Осетия нарастила выпуск рыбы на 20% в 2025 году

Производство рыбы в Северной Осетии достигло 7810 тонн за январь-ноябрь 2025 года. Этот показатель превысил уровень аналогичного периода 2024 года на 20%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минсельхоз республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сельхозпредприятия произвели 5230 тонн рыбы. Они увеличили выпуск на 43,9%. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели выдали 2580 тонн. Их рост составил 3,7%.

Реализация товарной рыбы подскочила на 30%. Объем продаж достиг 5500 тонн. Министр сельского хозяйства Алан Кусраев связал успех с национальным проектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Проект помогает внедрять новые технологии в аквакультуре.

Ранее в республике уже отмечался рост производства товарной рыбы на 33% за январь-июль. Тогда объем составил 4200 тонн. За январь-сентябрь выпуск вырос на 16,6% до 6190 тонн. Реализация увеличилась на 23,1% до 4850 тонн. К октябрю производство достигло 7000 тонн с приростом 22,1%. Продажи подросли на 28,9% до 5200 тонн.

Сельхозпредприятия обеспечивают две трети объема. За девять месяцев они дали 4147 тонн с ростом 45,7%. Фермеры и ИП добавили около 2000 тонн с прибавкой 3,9%. В октябре предприятия произвели 4700 тонн, фермеры — 2300 тонн с ростом 109,3%. Тренд начался раньше. За январь-апрель 2025 года выпуск вырос более чем на 25%. В первом квартале прирост составил 26%.

Алан Кусраев подчеркивает роль государственной поддержки. Гранты малым хозяйствам повышают объемы качественной продукции. Это снижает зависимость от импорта. Северо-Кавказстат фиксирует данные по месяцам. Рост в 2025 году оказался стабилен: 10,4% за девять месяцев 2024 года сменился ускорением в конце года. Несмотря на сухопутное положение, республика укрепляет позиции на новом для себя рынке переработки рыбы.

Станислав Маслаков