Американская добыча

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 22 октября включило «Роснефть», ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) и ряд их дочерних структур в SDN List. Это означает заморозку всех активов нефтекомпаний, которые находятся под юрисдикцией США или проводят платежи через финансовую систему США. Санкции распространяются и на дочерние компании фигурантов списка, где те владеют долей более 50%, даже если эти предприятия не указаны в SDN List. С введением санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (в январе 2025 года они были введены против «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти») около трех четвертей российского экспорта нефти оказалось под ограничениями.

Новые американские санкции против российского нефтяного рынка привели к резкому росту дисконтов и усложнению схем поставок. По данным Argus, которые приводит Kpler, скидка на нефть Urals с поставкой на западное побережье Индии выросла до $6,5 за баррель по сравнению с $2 за баррель до введения санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. А премия на сорт ESPO к ICE Brent в размере $2 за баррель превратилась в дисконт в размере $6 за баррель.

Крупнейшие импортеры сократили закупки российского сырья. По данным Kpler, средний объем поставок из России в Индию 1–10 декабря составлял 1,5 млн баррелей в сутки (б/c), что ниже среднего показателя 2024 года в 1,75 млн б/c. Объем морских перевозок нефти из России в Китай за этот период сократился до 1,1 млн б/c против 1,27 млн б/c в сентябре—ноябре. Турция сократила закупки российского сырья до 100 тыс. б/c в декабре против 370 тыс. б/c в октябре и 200 тыс. б/c месяцем ранее.

Андрей Костин, глава ВТБ, 1 декабря в интервью Reuters: Администрация Трампа прагматичная: они будут рады, если американские компании купят активы ЛУКОЙЛа с большим дисконтом.

ЛУКОЙЛ из-за американских санкций также вынужден продать зарубежный бизнес — LUKOIL International GmbH с активами стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче в более чем десяти странах. Первого претендента на покупку — трейдера Gunvor — не одобрил Минфин США. После этого в числе потенциальных покупателей, по данным Reuters, появились американский инвестиционный фонд Carlyle, Chevron и ExxonMobil из США, венгерская MOL и саудовская Midad Energy.