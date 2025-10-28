Сбыт надо бы сбыть

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), объявивший о продаже иностранных активов из-за санкций США, может сосредоточиться на реализации бизнеса в переработке и сбыте в недружественных странах. Доля двух НПЗ компании в Болгарии и Румынии в ее EBITDA за первое полугодие оценивается в более чем 30 млрд руб. Каждая сделка, по мнению юристов, может потребовать получения отдельной лицензии и согласования с США.

ЛУКОЙЛ в первую очередь может сосредоточиться на продаже активов в переработке и сбыте в недружественных странах, сохранив участие в проектах нефтедобычи в Казахстане и Ираке, прогнозируют в «ВТБ Мои инвестиции». Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что под продажу, вероятнее всего, попадут сети АЗС, переработка и логистика ЛУКОЙЛа в недружественных странах. Схемы реализации бизнеса в Ираке, странах СНГ, а также там, где доля компании меньше 50%, остаются неочевидными, указывает он. Нефтегазодобывающие активы в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, вероятно, останутся в составе ЛУКОЙЛа, полагают и аналитики БКС.

ЛУКОЙЛ 27 октября заявил о намерении продать зарубежные активы в связи с введением блокирующих санкций США в отношении компании и ее дочерних обществ. В компании отметили, что начали рассмотрение заявок потенциальных покупателей. Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на сворачивание деятельности. При необходимости ЛУКОЙЛ планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов.

ЛУКОЙЛ, в частности, владеет трейдером Litasco со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ в Нидерландах, 2,45 тыс. зарубежных АЗС.

Также компании принадлежит предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении Западная Курна-2. В Казахстане ЛУКОЙЛ владеет долями в компаниях-операторах месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кумколь, а также долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска). Решение о совместных с ЛУКОЙЛом активах в Казахстане примет национальная компания «Казмунайгаз», заявил журналистам вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

OFAC включило ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также ряд их структур в SDN List 22 октября. Санкции распространяются и на дочерние компании фигурантов списка, где те владеют от 50%, даже если такие предприятия не указаны в SDN List. Сделки с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» разрешены до 21 ноября, средства должны переводиться на замороженные счета. В ЛУКОЙЛе дополнительные комментарии не предоставили. “Ъ” направил запрос в «Роснефть».

По подсчетам БКС, НПЗ в Болгарии и Румынии обеспечивают 5% EBITDA ЛУКОЙЛа. По итогам первой половины 2025 года EBITDA нефтекомпании составила 606,2 млрд руб., таким образом, вклад этих двух НПЗ можно оценить в 30,31 млрд руб. В БКС отмечают, что часть участников рынка могут понимать сообщение ЛУКОЙЛа как ускоренную попытку реализовать активы до 21 ноября, из-за чего возможно формирование дисконтов. «Если потенциальный покупатель не знаком с активом, то на аудит деятельности актива и due diligence может уйти не один месяц»,— добавляют аналитики.

По мнению Дмитрия Касаткина, наиболее быстрым сценарием для реализации будет ввод внешнего управления со стороны властей юрисдикций активов. Но, предупреждает он, в таком случае сумма сделки может быть весьма низкой, а дисконт доходить до 70%.

Власти Болгарии уже ввели контроль за продажей НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку. В ноябре 2024 года Financial Times писала, что ЛУКОЙЛ планирует продать НПЗ в Бургасе консорциуму Oryx Global, но затем Litasco это опровергла.

Юристы считают, что даже при наличии покупателя на активы ЛУКОЙЛа для сделки может потребоваться специальная лицензия OFAC из-за риска вторичных санкций США. При этом если расчеты не осуществляются в долларах и в них не участвуют американские лица, то формального требования о получении американской лицензии нет, говорит старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. В то же время, поясняет он, на практике такие масштабные сделки не будут совершаться без получения от OFAC подтверждения, что в ответ на сделку не последуют вторичные санкции.

По мнению партнера адвокатского бюро ЕМПП Мергена Дораева, американский регулятор может занять позицию, что ЛУКОЙЛ должен получать специальную лицензию под каждую сделку, что де-факто позволит американцам контролировать каждую продажу.

«Если вы подарите актив условной Exxon, вам никто слова не скажет, но если в результате сделки увеличится доля китайцев на рынке, то вам сразу все заблокируют»,— рассуждает господин Дораев.

Он также сомневается, что ради конкретных сделок будет продлена текущая генеральная лицензия, так как ее целевая группа — не ЛУКОЙЛ и не государства, в которых работает компания. Генеральная лицензия, поясняет юрист, должна позволить именно лицам в юрисдикции США выйти из совместного бизнеса с ЛУКОЙЛом. Мерген Дораев не исключает, что покупателями могут выступить «новые игроки» — например, «неизвестные компании из ОАЭ, которые ничего бояться не будут».

«Роснефть» пока не прокомментировала влияние санкций США на свои зарубежные активы. Компания, в частности, владеет структурой в Германии, которой принадлежат доли в трех НПЗ, обеспечивающих свыше 12% нефтепереработки в стране. В сентябре 2023 года власти Германии взяли в доверительное управление структуру «Роснефти» и ее доли НПЗ, в сентябре 2025 года этот режим продлен на полгода.

Bloomberg 27 октября со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон назначил Берлину шестимесячный срок для урегулирования вопроса о правах собственности на активы «Роснефти» в стране для их освобождения от санкций США. Но 28 октября министр экономики Германии Катерина Райхе заявила Reuters, что США предоставили письменные гарантии того, что немецкий бизнес «Роснефти» будет освобожден от новых энергетических санкций, поскольку активы больше не находятся под контролем России.

Ольга Семеновых, Анна Занина