Иран достали до глубины урана

Кульминацией полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном стало решение президента США Дональда Трампа начать 22 июня бомбардировки иранских ядерных объектов. Вашингтон впервые применил GBU-57 (на фото) — противобункерную бомбу весом 14 тонн, которая способна проникать в землю на глубину до 60 метров. Американские бомбардировщики B-2A Spirit сбросили 12 таких бомб по Фордо —подземному исследовательскому центру, где иранцы, как принято считать, вели опыты по обогащению урана, а также по объекту в Натанзе. Авиаудары сопровождались огнем с американских подводных лодок, которые выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане.

Израильская операция, получившая название «Народ как лев», была официально завершена 25 июня, несмотря на то что основные ее цели выполнены не были: атомная промышленность Ирана сохранила возможности для восстановления, а часть высокообогащенного урана, накопленного Исламской Республикой, сохранилась неповрежденной под завалами исследовательских объектов. В этой связи Израиль пригрозил нанести новые удары по территории Ирана. Что же касается США, то, приняв во внимание опыт прошедшей операции, они распорядились разработать противобункерную бомбу нового поколения — NGP, которая должна дополнить GBU-57.