Bild: Украина готова провести выборы в течение 100 дней

Власти Украины готовы провести выборы в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО «на определенных условиях», сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его данным, президент Украины Владимир Зеленский также готов заморозить военные действия по нынешней линии соприкосновения, однако отказывается выводить украинские войска с занимаемой им территории в Донбассе.

Президент США Дональд Трамп продвигал идею создания демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе. По данным Politico, Украина на переговорах с США отвергла это предложение. Кремль настаивает на полном выводе ВСУ с территории ДНР. После этого возможен вывод и российских войск, однако в Донбассе должна остаться Росгвардия и полиция, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков.

