Трамп: идея создания свободной экономической зоны на Донбассе может сработать

Президент США Дональд Трамп считает, что идея создания на Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны «может сработать» в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Ситуация очень сложная, но она (идея,— "Ъ") сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, Вашингтон работает над тем, чтобы понять, возможно ли заключить мирную сделку прямо сейчас. По его словам, это станет известно «скоро».

По информации Politico, создать на Донбассе свободную экономическую зону предложила Украина в обновленной версии мирного плана. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил «Ъ», что прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск с территории ДНР. «А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор»,— уточнял он.