Bild: Украина согласна заморозить линию фронта без вывода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский готов заморозить линию фронта и тем самым фактически уступить России контролируемые территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Однако, по его информации, Киев не согласен на вывод ВСУ из Донбасса.

По словам собеседника издания, для Украины такие условия означали бы капитуляцию. По задумке США, в Донбассе может быть создана демилитаризованная свободная экономическая зона. Украинская сторона опасается, что Россия откажется выводить войска с территории, добавил источник Bild.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что идея создания демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе может сработать. В Кремле настаивают на выводе ВСУ с территории. После этого возможен вывод и российских войск, однако в Донбассе должна остаться Росгвардия и полиция, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

По данным Politico, к этому моменту Украина на переговорах с США уже отвергла идею о свободной экономической зоне в Донбассе.