Ушаков ответил Зеленскому на идею референдума словами «Донбасс — территория РФ»

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу вывода войск с Донбасса.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года.

«Зеленский до сих пор как раз возражал против вывода своих войск из Донбасса. А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют, да... В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций, так что рано или поздно», — сказал Юрий Ушаков.

«Рано или поздно, — отметил господин Ушаков. — Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни».

11 декабря Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины должны выразить мнение по вопросу о выводе ВСУ с территории Донбасса. Он отметил, что видение США в рамках мирного урегулирования заключается в выводе ВСУ из Донбасса и создании демилитаризованной зоны, но вопрос о том, кто будет управлять этой территорией, не решен, Вашингтон «ищет какой-то формат».