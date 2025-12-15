Politico: Украина отвергла идею США о свободной экономической зоне в Донбассе

Украина отклонила предложение президента США Дональда Трампа создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону после вывода российских и украинских войск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации собеседника издания, США настаивают на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки. Это вызвало разногласия между американской администрацией и странами Евросоюза. Европейская сторона, в свою очередь, считает, что прогресс в переговорах невозможен, пока Украине не будут предоставлены гарантии безопасности.

Изначально Politico со ссылкой на источники сообщало, что идею о свободной экономической зоне в Донбассе предложила Украина. Предложение заключалось в том, чтобы в регион инвестировали американские компании. Дональд Трамп говорил, что идея «может сработать». В Кремле допускали, что после вывода ВСУ на территории Донбасса не будет присутствовать ни украинский, ни российский военный контингент.

