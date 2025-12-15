Ящик для писем без газет

Как стало известно “Ъ”, на совещании у главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко 9 декабря с руководителями профильных министерств и служб Белого дома, Банка России, Федерального собрания и ассоциаций онлайн- и офлайн-торговли достигнута договоренность о полноформатной проработке подходов к балансировке их интересов. По данным “Ъ”, Белый дом предложил всем участникам «дискуссии о маркетплейсах» формализовать свое видение проблем, претензий и возможных путей их снятия и вписать их в контекст работы правительства над совершенствованием регулирования платформенной экономики. Регуляторам же на базе поступающих предложений поручена разработка трех концепций: Минэкономики — по учету новых идей в общеэкономическом регулировании, ФАС — по уточнению антимонопольного контроля, а Минцифры — по автоматизации контроля работы самих платформ.

Как стало известно “Ъ”, на совещании у Дмитрия Григоренко 9 декабря было выдвинуто предложение о формализации и структурировании работы над регулированием платформенной экономики в РФ с привлечением всех заинтересованных сторон. Об уровне совещания в Белом доме достаточно говорит то, что на нем присутствовали ключевые министры, включая глав Минэкономики, Минцифры и первого заместителя главы Минпромторга, руководство Банка России, Совета федерации и Госдумы, главы и заместители руководителей федеральных служб от ФАС до Роспотребнадзора, ФНС и ФТС, а также представители самих объединений онлайн- и офлайн-торговли (АКИТ, АКОРТ и др.) и отраслевые эксперты.

Контекст совещания — плановая работа Белого дома по развитию регулирования платформенной экономики и включение в него новых идей. «Базой» отрасли является разработанный в начале года (см. “Ъ” от 22 ноября 2024 года и 6 февраля 2025 года) и принятый летом 2025 года закон о платформенной экономике (см. “Ъ” от 27 июня и 10 июля), впервые описавший основные понятия и порядок работы новой отрасли экономики РФ; в нем, в частности, распределены обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги, определены правила взаимодействия продавцов и площадок. Как отмечают в аппарате вице-премьера, платформенная экономика стремительно развивается и затрагивает интересы большой части населения РФ, правительство внимательно относится к этому рынку и работа по детализации регулирования продолжается. На стадии внесения в правительство — критерии отнесения к посредническим цифровым платформам, в высокой степени готовности — порядки предоставления сведений о партнерах и проверки карточек товаров. Также в приоритете два нормативно-правовых акта, связанных с интеграцией платформ с ГИС и реестрами для верификации продавцов и данных о товарах (чтобы не пускать на платформы продукцию без сертификации, госрегистрации и маркировки). Прошедшее совещание в Белом доме видят началом второго этапа этой работы.

Впрочем, в контекст дискуссии, очевидно, укладывается и разгоревшийся в конце осени (см. “Ъ” от 20 и 25 ноября) спор о претензиях банков и офлайн-ритейла к маркетплейсам из-за их ценовой политики, строительства собственных экосистем и в итоге — растущей доли рынка. Очевидно, что одной из задач Дмитрия Григоренко при «сведении» на одной площадке всех вовлеченных в противостояние сторон и регуляторов была попытка ограничить использование сторонами «медийного» потенциала для решения возникающих вопросов. При этом банки, инициировавшие выход дискуссии в публичное поле, на встрече оказались представлены опосредованно — курирующим сектор первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом совещания, но не связанного ни с одной из сторон, обсуждение проблематики было достаточно неформальным, участникам дали возможность открыто высказаться по самым чувствительным вопросам и предложили формализованные каналы для представления своих позиций и их обсуждения.

По итогам встречи всем участвующим в регулировании торговли и платформенной экономики, как и представителям торговли, было предложено до 30 января направить в Минэкономики описание своих позиций и «предложения… в том числе по вопросу регулирования предоставления скидок на товары партнеров—продавцов посреднических цифровых платформ за счет операторов таких платформ и по вопросу реализации… контроля (надзора) за соблюдением требований в сфере платформенной экономики в цифровом виде». Главе министерства Максиму Решетникову будет поручено «обеспечить систематизацию» этих предложений и представить в правительство «проект концепции по дальнейшему совершенствованию регулирования платформенной экономики».

Протокол этой систематизации также обсуждался на встрече и в целом повторяет типовой подход аппарата правительства к решению «технологических» задач: от участников дискуссии ждут описаний и обоснований существующих проблем, оценок их негативных эффектов и рисков и описаний предлагаемых решений и «образа результата (включая исчисляемый (экономический) эффект)». На их консолидацию у Минэкономики будет десять дней: ее результаты должны поступить в Белый дом до 10 февраля.

Отдельным треком станет совещание в ФАС по вопросу «развития подходов к антимонопольному регулированию в условиях платформенной экономики», проведет его Максим Шаскольский с участием Роспотребнадзора, Минэкономики, Минпромторга и иных регуляторов, а также Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации компаний розничной торговли. Его итогом к концу января 2026 года также должен стать проект концепции антимонопольного регулирования новой отрасли, включающий те же описания и оценки проблем и образ результата с оценкой экономических эффектов.

Еще одним параллельным треком станет проработка Минцифры с участием Минэкономики и заинтересованными ФОИВами «обеспечения возможности автоматизированной проверки операторами посреднических цифровых платформ информации, размещаемой в карточках товаров на посреднических цифровых платформах» — также до 30 января. «Нам нужно будет задать для платформ алгоритм проверки и проверять его исполнение вместо поиска отдельных случаев нарушений»,— отмечают в секретариате господина Григоренко.

Напомним, что вице-премьер и возглавляемый им аппарат Белого дома имеют довольно обширный опыт «паритетного» компромиссного согласования конфликтных интересов — например, бизнеса и контролирующих органов в ходе реформы контроля и надзора,— а нынешний механизм явно является приложением этого опыта к новой сфере.

