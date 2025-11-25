Кто сказал, что селлер крайний

Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к руководству Центробанка и федеральному правительству с просьбой начать конструктивный диалог с крупнейшими банками, которые потребовали запретить онлайн-площадкам субсидировать промоакции для покупателей и снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков. Ее поддержали селлеры, отправившие в ЦБ письмо похожего содержания. Они опасаются, что в битве онлайн-площадок с банками пострадает прежде всего их бизнес.

Дочерние банки маркетплейсов для многих продавцов товаров единственный способ получить деньги на развитие

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Крупнейшими российскими банками, устроившими публичную атаку на маркетплейсы из-за субсидирования за счет своих платежных систем скидок для покупателей, на самом деле «движет желание снизить собственные затраты», написала в открытом письме ЦБ РФ и властям страны основательница Wildberries Татьяна Ким. Оно было опубликовано на сайте “Ъ” 25 ноября. Этому предшествовало обращение топ-менеджеров Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка и Совкомбанка к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить онлайн-платформам иметь свои банки и вынудить их отказаться инвестировать в масштабные промоакции (см. “Ъ” от 21 ноября).

Немногим ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что онлайн-платформы недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок (см. “Ъ” от 19 ноября). Позже в Сбербанке, правда, уточнили, что их глава имел в виду налоговый арбитраж на маркетплейсах для их селлеров, из-за чего сумма упущенных бюджетом налогов в 2025 году составит 1,1 трлн руб., в 2026 году — 1,5 трлн руб. Большая часть продавцов на таких площадках — представители малого и среднего бизнеса, использующие специальный режим налогообложения.

Исходя из этого, пишет Татьяна Ким, «малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях "Сбера" преступниками».

На возможный запрет маркетплейсам своих платежных систем основательнице Wildberries пришлось ответить еще жестче, поскольку к спору подключилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая обратилась к Минэкономики, как сообщал “Ъ” 24 ноября, с предложением запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и продвигать свои платежные системы. Эти действия, пишет госпожа Ким, являются попыткой банков «сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в споре между банками и онлайн-платформами пока не принимают ничью сторону. Замглавы ФАС Адиля Вяселева заявила в блиц-интервью “Ъ”, что в действиях обеих сторон «есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, недобросовестной конкуренции».

Основательницу Wildberries поддержали селлеры. Главы Союза интернет-торговли, союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Ассоциации представителей электронной торговли, Федерального общества сетевой торговли и Ассоциации участников рынка электронной коммерции направили в ЦБ письмо, в котором выразили опасения в связи с предложением регулятора запретить маркетплейсам иметь свои банки (копия обращения есть у “Ъ”). По их мнению, это «непременно приведет к ущербу» для бизнеса продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Авторы письма в ЦБ также отмечают, что предприниматели часто сталкиваются со сложностями в получении финансирования от крупных банков, нередки случаи отказов именно продавцам на маркетплейсах из-за их профиля, в том числе «молодости бизнеса» и отсутствия целевых программ. В то же время дочерние банки маркетплейсов становятся для многих селлеров единственным способом получить деньги на развитие.

Покупатели также на стороне маркетплейсов.

64% россиян, опрошенных ВЦИОМом, считают несправедливым возможный запрет онлайн-площадкам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

78% ожидают роста цен на маркетплейсах вследствие запрета.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров полагает, что, говоря о рисках, предприниматели имеют в виду общий негативный эффект, который обсуждаемый запрет окажет на ценовую и тарифную политику маркетплейсов в целом. Если онлайн-площадка не сможет давать глубокие скидки, это негативно повлияет на обороты и для компенсации выпадающих доходов платформы ужесточат условия для селлеров и владельцев ПВЗ, повысив, например, комиссии или штрафы. Уже сейчас наблюдается устойчивая тенденция к росту комиссий, взимаемых маркетплейсами с продавцов, добавляет гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых.

Селлеры, впрочем, делятся на два лагеря. Скидки до поры до времени выгодны небольшим предпринимателям из-за высокой конкуренции на онлайн-площадках, говорит Артур Гафаров. В то же время для офлайн-ритейлеров демпинговая политика маркетплейсов представляет стратегическую коммерческую угрозу, отмечает он. Так, крупные ритейлеры в октябре 2025 года просили ФАС провести оценку проводимого маркетплейсами ценового демпинга и предусмотреть ограничение этой, по их мнению, неконкурентной практики (см. “Ъ” от 20 октября).

Тем не менее маркетплейсы не смогут безгранично повышать финансовую нагрузку на своих контрагентов, уверен Артур Гафаров. По его словам, «смертность малого бизнеса в онлайн-торговле увеличивается с каждым годом» и слишком «жадная ценовая политика маркетплейсов» может вызвать отток предпринимателей.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов