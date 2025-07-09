Госдума вышла на платформу

Госдума приняла 9 июля в первом чтении пакет правительственных законопроектов о платформенной экономике (о деятельности маркетплейсов, сервисов по заказу еды и такси, по поиску исполнителей услуг и так далее). Глава Минэкономики Максим Решетников, представивший плоды совместных усилий правительства, участников рынка и экспертов, заверил парламентариев, что предложенное регулирование позволит защитить интересы всех вовлеченных в платформенную экономику сторон. Депутаты, проявившие большой интерес к новым нормам, предложили ввести их поскорее — с марта 2026-го, а не 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников (справа) и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников (справа) и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В принятый Госдумой пакет вошли базовый документ о регулировании этой сферы и законопроект-«спутник», вносящий поправки в отраслевое законодательство. Представивший их палате глава Минэкономики Максим Решетников заявил о наличии «большого общественного запроса» на регулирование деятельности платформ, которые, «по сути, стали регулятором для доступа на рынок производителей и продавцов продукции». Сами платформы при этом не несут ответственности перед покупателем за качество товаров и услуг, подчеркнул министр. По его словам, понятный набор правил, предусмотренный законопроектами, позволит защитить интересы всех участников рынка и обеспечит его дальнейший рост.

Пакет содержит три ключевых блока:

права потребителей (фиксируется ответственность платформ и их партнеров),

защита интересов работающего через платформы бизнеса,

определение особенностей взаимодействия платформ с такими партнерами, как самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Выступавший с докладом глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что принимаемые в первом чтении проекты требуют доработки. По его словам, на состоявшемся накануне рассмотрения круглом столе эксперты отметили, что в них вошли не все предложения участников рынка, поступившие в ходе обсуждений и предварительно одобренные правительством. Так, комитет обращает внимание на усиленное регулирование работы торговых сетей и недостаточное — цифровых платформ. Например, у платформ нет обязанности проверять разрешительную документацию на продукты питания, подтверждающую их безопасность.

Пока предполагается, что законопроекты вступят в силу 1 марта 2027 года. Однако депутаты считают возможным сдвинуть этот срок на год — на 1 марта 2026 года (за исключением отдельных положений).

В целом парламентарии проявили большой интерес к инициативе — обсуждение вопроса продолжалось около двух часов. Больше всего их интересовало, как новшества смогут защитить потребителей от контрафакта.

Максим Решетников объяснил, что законом этот вопрос урегулирован: в карточке товара должны быть данные о маркировке, о декларациях о соответствии и о сертификатах. «Это обязательные требования, без соблюдения которых продукция не будет предъявлена потребителю»,— пояснил министр.

Что же касается срока введения законов, то, по его словам, время в первую очередь необходимо самим платформам — на создание системы досудебного урегулирования споров, интеграцию с госсервисами и так далее. В отдельных случаях потребуется и доработка самих госсервисов. Вместе с тем Максим Решетников пообещал, что вопрос о сроке будет рассмотрен дополнительно. В пресс-службе Минэкономики уточнили, что, поскольку есть общественный запрос на ускоренное вступление нового регулирования в силу, он будет «проработан с экспертным сообществом и бизнесом» при подготовке второго и третьего чтений законопроектов.

«Возможно компромиссное решение,— говорит президент АКИТ Артем Соколов.— Разные сроки вступления для отдельных положений законопроекта». Так, нормы о занятости и работе с исполнителями, о требованиях к логистической инфраструктуре, об информационном обмене с налоговыми органами, о реестре платформ, о функционале пунктов выдачи заказов и закреплении их как сущности могут быть реализованы уже в 2026 году, полагает эксперт. Для технологически нагруженных процессов, которые, в частности, требуют интеграции с госинформсистемами, для разработки платформ для досудебного урегулирования споров требуется время, и дату 1 марта 2027 года здесь необходимо сохранить. Этот же срок, по его словам, необходим для начала применения мер ответственности по КоАП и для реализации закона-«спутника».

В свою очередь, в компании Wildberries & Russ “Ъ” заявили, что текущая редакция законопроекта отражает сбалансированный подход регулятора, в том числе в части срока вступления норм в силу, платформы и их партнеры смогут планомерно подготовиться к реализации требований, влекущих изменения бизнес-процессов.

Венера Петрова