Главные новости к утру 14 декабря

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе в Урюпинске, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Обломки беспилотников повредили пять жилых домов в поселке Афипском в Краснодарском крае.

Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что около 1 тыс. оставшихся политических заключенных в Белоруссии могут быть освобождены в ближайшие месяцы.

Глава МИД России Сергей Лавров в статье для сербского журнала написал, что Москва видит опасные тенденции в наращивании военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах.

Пуск ракеты носителя «Протон-М», запланированный на 15 декабря, перенесен для устранения недочетов, сообщил «Роскосмос».

Два человека погибли и восемь ранены во время стрельбы на территории Брауновского университета в США.