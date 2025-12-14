Власти России обеспокоены изменением баланса сил на Балканах

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что власти России видят опасные тенденции в наращивании военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах. Об этом он написал в статье для сербской газеты Politika.

Статья министра посвящена 30-летию подписания Дейтонского соглашения о прекращении огня в Боснии и Герцеговине. Господин Лавров написал, что западные страны, которые выступили в качестве партнеров в обеспечении выполнения договора, «почти сразу же приступили к разрушению основ» документа.

«Признав односторонне провозглашенную "независимость" края, они продолжают поощрять чинимый приштинской "верхушкой" сербофобский беспредел … Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах»,— написал Сергей Лавров.

Глава МИД России добавил, что институт Высокого представительства стал одним из главных источников нестабильности в Боснии и Герцеговине. По его словам, механизм «превратился в марионеточную структуру», которая позволяет западным странам «практически безгранично вмешиваться во внутренние дела Боснии и Герцеговины».