Обломки беспилотников повредили пять домов в Краснодарском крае

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА повреждены пять жилых домов. Никто не пострадал.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края, в пяти домах выбиты окна. На одном из огородов в Афипском начался пожар. В поселке также оборваны линии электропередачи. Обломки БПЛА упали еще на трех участках, на одном из них повреждена хозпостройка.

Ранее власти Краснодарского края объявили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Аэропорты Краснодара и Геленджика приостановили работу.