Спецпосланник Трампа допустил амнистию еще тысячи белорусских политзаключенных

Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что около 1 тыс. оставшихся политических заключенных в Белоруссии могут быть амнистированы. Он допустил, что их освободят одной крупной группой в ближайшие месяцы.

«Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно... Мы на правильном пути, импульс есть»,— сказал господин Коул Reuters. По его словам, если политических заключенных в Белоруссии не останется, большинство американских санкций с Минска можно будет снять. «Считаю, что это справедливый обмен»,— добавил он.

13 декабря президент Белоруссии освободил 123 заключенных из числа граждан нескольких стран. В их числе оппозиционные политики Мария Колесникова и Виктор Бабарико, а также правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Ранее стало известно, что США после переговоров Александра Лукашенко и Джона Коула снимают санкции с «Беларуськалия».