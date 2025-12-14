На нефтебазе в Урюпинске из-за падения обломков БПЛА начался пожар

В Урюпинске Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента»,— сообщил господин Бочаров (его слова приводит пресс-служба администрации региона).

Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения в «Урюпинской гостинице». По предварительным данным, пострадавших нет.