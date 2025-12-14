Два человека погибли и восемь пострадали при стрельбе в Брауновском университете

На территории Брауновского университета в американском штате Род-Айленд произошла стрельба. Два человека погибли, еще восемь ранены.

Как передает Associated Press, семь пострадавших находятся в критическом состоянии. Мэр города Провиденс Бретт Смайли сообщал, что подозреваемый в нападении задержан. Позднее правоохранители уточнили, что задержанный не причастен к стрельбе.

Стрельба в Брауновском университете произошла возле семиэтажного здания, в котором расположены инженерные факультеты. В момент нападения там проходили выпускные экзамены.