Главные новости за 13 декабря. Кавказ

ООО «СК Лермонтовский» планирует возвести складской комплекс в Предгорном округе Ставропольского края. Общий объем инвестиций в строительство объекта и сопутствующей инфраструктуры превысит 347 млн руб.

За девять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетило 1 млн 557 тыс. гостей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель средств корпоративных и частных клиентов Сбербанка в республиках Северного Кавказа за 11 месяцев 2025 года увеличился на 43% и достиг 446 млрд руб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональным министерствам ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства усилить контроль за обстановкой в связи с неблагоприятными погодными условиями. В Железноводске ветер разрушил концертную площадку и повалил деревья.

Объем инвестиций, привлеченных в туротрасль Кабардино-Балкарии по проектам, получившим поддержку в 2025 году, составил 2,6 млрд руб.