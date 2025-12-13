Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 9,4% в 2025 году

За девять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетило 1 млн 557 тыс. гостей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По данным ведомства, основной круглогодичной «точкой притяжения» является Приэльбрусье, на него приходится до 70% всего туристического потока. Активно растет популярность Чегемского и Черекского направлений. Среди лидеров также город-курорт Нальчик, эко-парк «Долина Нарзанов», термальные источники «Янтарный» и «Гедуко».

По данным ведомства, средняя загрузка отелей, гостиниц и санаториев республики в 2025 году составила 65%. Пиковая загрузка (до 80%) наблюдалась в январе-феврале, а также с мая по август.

«Основной доход от туристической деятельности в Кабардино-Балкарии аккумулируют культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, активный, экологический, сельский, гастрономический и детско-юношеский туризм»,— отметили в министерстве.

Основатель консалтинговой компании HC consulting (аналитика и архитектура в туризме), председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов считает, что у СКФО высокий потенциал развития как у круглогодичного туристического направления. «В КЧР и КБР есть горнолыжная инфраструктура, в Ставрополье — курортный и wellness-сегмент, в Дагестане — летний и гастрономический туризм. Осетия укрепляет свое позиционирование как направление для автопутешествий и экологических маршрутов. Особый потенциал — в интеграции локальных культурных кодов и продуктов в туристический опыт: это уже сейчас демонстрируют успешные кейсы в Архызе, Приэльбрусье и на Каспии»,— прокомментировал эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году стоимость забронированной ночи в отелях Карачаево-Черкесии в сравнении с 2024 годом в среднем увеличилась на 14% (до 8,3 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии — на 13% (до 6,3 тыс. руб.), Ставропольского края — на 11% (до 5 тыс. руб.), Северной Осетии — на 4% (до 4,9 тыс. руб.), Дагестана — на 7% (до 4,5 тыс. руб.).

Маргарита Синкевич