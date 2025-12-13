В туротрасль Кабардино-Балкарии в 2025 году привлекли 2,6 млрд рублей инвестиций

Объем инвестиций, привлеченных в туротрасль Кабардино-Балкарии по проектам, получившим поддержку в 2025 году, составил 2,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Сроки завершения проектов не ограничиваются указанным годом, что предполагает их пролонгированное финансирование и реализацию на протяжении более длительного времени. При этом по сравнению с 2024 годом наблюдается положительная динамика в объеме инвестиций, что свидетельствует о стабильном росте инвестиционной активности в рамках данных инициатив»,— отметили в ведомстве.

По данным минтуризма, в Кабардино-Балкарии работает 621 коллективное средство размещения туристов. Это на 51% больше, чем годом ранее.

Среди самых крупных инвестпроектов, благодаря которым номерной фонд индустрии гостеприимства Кабардино-Балкарии увеличится в ближайшие годы, в республике назвали строительство спортивно-адаптационного комплекса повышенной комфортности Sky Alliance Elbrus, расположенного на южном склоне Эльбруса. Комплекс включает 64 гостиничных номера и ресторан на 200 посадочных мест. Объем инвестиций — 760 млн руб. Объект введут в эксплуатацию в декабре 2026 года.

Около 2,1 млрд руб. ООО «СОК “АЗАУ”» инвестирует в строительство спортивно-оздоровительного комплекса на поляне Азау. Проект включает четырехзвездочный гостиничный комплекс, ресторан, три гостевых коттеджа, банный комплекс и бугельный подъемник. Срок ввода в эксплуатацию — октябрь 2027 года. Также на поляне Азау в марте 2028 года планируется ввести в эксплуатацию гостиницу уровня «четыре звезды» на 120 номеров. Объем инвестиций — около 2 млрд руб.

В селе Терскол создадут многофункциональный гостиничный комплекс «Эльбрус. Поляна Азау». Комплекс включает пятизвездочный отель (количество мест размещения — около 2,2 тыс.), здания администрации, многофункциональный комплекс, термальный комплекс, объекты общественного питания с количеством посадочных мест не менее 700. Объем инвестиций — 18,2 млрд руб. Первый этап ввода в эксплуатацию объектов — ноябрь 2026 года, второй — ноябрь 2027 года, третий — ноябрь 2028 года.

ООО «ГК “Эльбрус “» инвестирует более 10 млрд руб. в строительство и эксплуатацию многофункционального комплекса на поляне Азау, включающего, гостиничный комплекс уровня «4 звезды» на 600 номеров. Срок ввода в эксплуатацию — ноябрь 2028 года.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», за девять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетило 1 млн 557 тыс. гостей, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Маргарита Синкевич